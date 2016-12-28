Галатасараю нужен Хачериди

Турецкие клубы проявляют интерес к трансферному рынку Украины. На этот раз говорится об интересе к Евгению Хачериди.

По информации канала Спорт 1, "Галатасарай" сделал Хачериди своим приоритетом для укрепления защиты.

Руководство стамбульского клуба попытается воспользоваться тем, что у Хачериди заканчивается контракт с "Динамо" в конце 2017 года, а сам защитник по их информации не собирается его продлять.

Однако сумма, которую "Галатасарай" готов заплатить Хачериди вряд ли устроит руководство "Динамо", ведь называется цифра в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что в Хачериди заинтересован питерский "Зенит".