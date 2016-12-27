Палкин: Шевчук присоединится к тренерскому штабу академии

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал решение защитника команды Вячеслава Шевчука завершить карьеру.

- Сегодня футбольный клуб "Шахтер" прощается со Славой как с футболистом. С другой стороны, мы приветствуем Славу как тренера.

Я надеюсь, что в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу нашей академии, потому что после 239-и матчей и 14 сезонов у него есть, чему научить наших ребят и быть для них наставником. За все года, что я в клубе, сложно встретить такого профессионала, как Слава, - сказал Палкин.