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Спорт
Футбол
27 декабря 16, 17:15
Палкин: Шевчук присоединится к тренерскому штабу академии
Палкин
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Гендиректор "Шахтера" - о решении защитника команды завершить карьеру игрока

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал решение защитника команды Вячеслава Шевчука завершить карьеру.

- Сегодня футбольный клуб "Шахтер" прощается со Славой как с футболистом. С другой стороны, мы приветствуем Славу как тренера.

Я надеюсь, что в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу нашей академии, потому что после 239-и матчей и 14 сезонов у него есть, чему научить наших ребят и быть для них наставником. За все года, что я в клубе, сложно встретить такого профессионала, как Слава, - сказал Палкин.
UA-Football
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