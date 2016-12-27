Буяльский приступает к индивидуальным тренировкам

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал как проводит свой отпуск.

- Получили какие-то задания на время отпуска?

- Дали указание выполнять общекомандные задания с 27-го числа. С сегодняшнего дня уже нужно приступать к индивидуальным тренировкам. Сейчас поеду домой, а с завтрашнего дня уже буду работать. Есть упражнение на стабилизацию, выносливость, тренажерный зал.

- Соскучился по футболу?

- Соскучился на второй день, когда уже нет тренировок. Сейчас снова к ним нужно привыкать, но побыстрее бы уже.

- "Шахтер", по сути, уже стал чемпионом?

- Когда закончится последний тур, тогда и определится чемпион.