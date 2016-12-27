Моуриньо о продлении контракта Ибрагимовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что клуб воспользуется опцией в контракте со Златаном Ибрагимовчем о продолжении сотрудничества с ним на еще один сезон.

Напомним, что 35-летний футболист при переходе в состав "красных дьяволов" прошлым летом подписал соглашение по схеме "1+1".

"Эта опция активирована в его голове, как активирована и в моих решениях, владельцев и руководителей. С этим нет проблем. Когда мы приглашали его в команду, я был уверен - он покинет АПЛ только улучшив свою игру", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

Наставник манкунианцев добавил, что покинуть Англию, провалившись - это не про Ибрагимовича. Тренер уверяет, что знал - форвард готов к игре на уровне чемпионата Англии.

В этом сезоне нападающий сыграл за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.