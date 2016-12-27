Барса готовится к переговорам с Луисом Энрике

Руководство "Барселоны" намерено продолжить сотрудничество с главным тренером команды Луисом Энрике.

По информации Sport.es, президент каталонцев Хосеп Мариа Бартомеу заявил о намерениях начать переговоры о новом контракте с 46-летним специалистом в период с апреля по май следующего года.

В то же время издание отмечает, что они начнутся именно в апреле, поскольку действующее соглашение тренер с "блаугранас" заканчивается 30 июня 2017 года и в случае неудачных переговоров клуб рискует не успеть в оптимальные сроки определиться с его преемником.

Луис Энрике возглавляет "Барселону" с мая 2014 года. За это время он вместе с командой выиграл два чемпионата Испании, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании и по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.