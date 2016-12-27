Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Спорт
Футбол
27 декабря 16, 11:03
Санжар Турсунов перебирается в Катар
Санжар Турсунов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Хавбек продолжит карьеру в Катаре

Полузащитник Санжар Турсунов, который последние полгода защищал цвета полтавской "Ворсклы", нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.

Турсунов достиг договоренности с катарским футбольным клубом "Аль Харатиат". После прохождения медицинского осмотра футболист с Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Италии 2016/2017 пока продолжается - после 13 туров "Аль Харатиат" занимает 10 строчку турнирной таблицы с 14 команд элитного дивизиона.
UA-Football
Ещё по теме:
Отбор на ЧМ-2018: Япония шокирована поражением от арабов
Украина на Паралимпиаде завоевала еще три золота - Фото
Андрею Шевченко - 40!
Трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Заря
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ващук рассказал о любви Онищенко к Милевскому и Алиеву
noimageПалкин: Шевчук присоединится к тренерскому штабу академии
noimageНойер стал лучшим вратарем в мире
noimageБуяльский приступает к индивидуальным тренировкам
noimageМоуриньо о продлении контракта Ибрагимовича
Лента новостей
Загрузка...