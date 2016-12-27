Санжар Турсунов перебирается в Катар

Полузащитник Санжар Турсунов, который последние полгода защищал цвета полтавской "Ворсклы", нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.

Турсунов достиг договоренности с катарским футбольным клубом "Аль Харатиат". После прохождения медицинского осмотра футболист с Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Италии 2016/2017 пока продолжается - после 13 туров "Аль Харатиат" занимает 10 строчку турнирной таблицы с 14 команд элитного дивизиона.