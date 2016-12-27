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Спорт
Футбол
27 декабря 16, 11:02
Иньеста нужен Ювентусу
Иньеста
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Подписать игрока для клуба стремится гендир туринцев Маротта

Полузащитник и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста попал в сферу интересов "Ювентуса" и генерального директора туринцев Джузеппе Маротты.

По информации Calciomercato, руководство "бьянконери" хочет задействовать в процессе приглашение 32-летнего футболиста в Турин его бывшего партнера по "блаугранас", а сегодня игрока "Старой синьоры" Дани Алвеса.

Ранее сообщалось, что сам испанец хочет продолжить действующее соглашение с "Кулес", которое заканчивается в июне 2018 года.

В этом сезоне Иньеста, который является воспитанником "Барселоны", сыграл за команду 13 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.
UA-Football
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