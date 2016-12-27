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Спорт
Футбол
27 декабря 16, 09:10
Генрих Мхитарян: Это мой лучший гол в карьере
Генрих Мхитарян
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Хавбек прокомментировал свой гол "ударом скорпиона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после своего гола в ворота "Сандерленда" (3:1) во вчерашней игре 18-го тура АПЛ.

Напомним, что игрок появился на поле в ходе поединка на 62-й минуте, а на 86-й забил гол пяткой в ​​ворота Джордана Пикфорда.

"Это лучший мой гол, который я когда-либо забивал. Я был очень взволнован. Первое, что я сделал - посмотрел на лайнсмена. Он не показал офсайда, и я начал праздновать", - цитирует Мхитаряна официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Хавбек ожидал, что мяч после передачи Ибрагимовича будет перед ним, но тот летел ему за спину, поэтому армянин решил пробивать пятой.

Также Мхитарян, который последние игры манкунианцев пропускал из-за травмы, добавил, что проблемы со здоровьем уже не беспокоят его и он рад вернуться на поле.

В этом сезоне 27-летний футболист сыграл за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
UA-Football
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