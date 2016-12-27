Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Спорт
Футбол
26 декабря 16, 20:29
Лукаш Теодорчик заинтересовал Севилью
Лукаш Теодорчик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теодорчик может перебраться на "Рамон Санчес Писхуан".

Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик может перебраться в "Севилью".

Теодорчик вместе с Жиру, Пратто, Баккой и Кальери находятся в списке потенциальных трансферов спортивного директора "Севильи" Мончи для усиления линии атаки. Об этом информирует Marca.

Наставник "рохибланкос" Хорхе Сампаоли попросил Мончи подписать забивного центрального нападающего,

Кроме этого, Мончи может реанимировать карьеру Депая, подписав его для "Севильи". Андалусийский клуб намерен взять Депая в аренду зимой 2017 года, сообщает Marca.

Напомним, что экс-динамовец, наколотил за "Андерлехт" уже 23 гола в 29 матчах.
UA-Football
Ещё по теме:
Адерлехт выкупит Теодорчика за 5 миллионов евро
Григорчук: Надо показать суперигру с Марибором
Андерлехт получит Теодорчика за 3 миллиона евро
Состав сборной Финляндии на матч с Украиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иньеста хочет продлить контракт с Барсой
noimageБешикташ хочет арендовать Ракицкого с последующим выкупом
noimageЯремченко считает, что Ракицкому следует перейти в Бешикташ
noimageОскар представлен как новый полузащитник Шанхай СИПГ
noimageДинамо отдает Мякушко в аренду
Лента новостей
Загрузка...