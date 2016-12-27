Лукаш Теодорчик заинтересовал Севилью

Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик может перебраться в "Севилью".

Теодорчик вместе с Жиру, Пратто, Баккой и Кальери находятся в списке потенциальных трансферов спортивного директора "Севильи" Мончи для усиления линии атаки. Об этом информирует Marca.

Наставник "рохибланкос" Хорхе Сампаоли попросил Мончи подписать забивного центрального нападающего,

Кроме этого, Мончи может реанимировать карьеру Депая, подписав его для "Севильи". Андалусийский клуб намерен взять Депая в аренду зимой 2017 года, сообщает Marca.

Напомним, что экс-динамовец, наколотил за "Андерлехт" уже 23 гола в 29 матчах.