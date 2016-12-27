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Спорт
Футбол
26 декабря 16, 20:05
Иньеста хочет продлить контракт с Барсой
Иньеста
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Андрес Иньеста не прочь поиграть за каталонский суперклуб и дальше.

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста заинтересован в том, чтобы продлить свое соглашение с каталонским клубом.

"В 2018 году мой контракт с "Барселоной" закончится. У меня есть желание его продлить и это не для кого не секрет. Однако все будет зависеть от моего физического состояния и уровня игры", — цитирует 32-летнего Иньесту Mundo Deportivo.

"Надеюсь, что смогу остаться в "Барселоне" и помогать ей еще в течение длительного времени".

Отметим, что в нынешнем сезоне Иньеста провел за "блаугранас" 8 поединков в Примере.

Напомним, за последние два месяца "Барселона" успела продлить трудовые соглашения с форвардами Неймаром и Луисом Суаресом, а также ведет переговорный процесс о пролонгации контракта с Лионелем Месси.
UA-Football
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