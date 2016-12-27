Бешикташ хочет арендовать Ракицкого с последующим выкупом

"Бешикташ" не оставляет надежд подписать защитника сборной Украины и "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

По информации турецкой прессы "Бешикташ" не готов сейчас осуществить полноценный трансфер защитника из-за финансовых ограничений УЕФА. Поэтому турецкий клуб хочет взять Ракицкого в аренду с последующим правом выкупа за 3,5-4 миллиона евро.

"Горняки" изначально просили за своего игрока 8 миллионов евро, но потом согласились скинуть цену до 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" провел переговоры с Ракицким, но не сумел договориться по условиям личного контракта.