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Спорт
Футбол
26 декабря 16, 13:16
Бешикташ хочет арендовать Ракицкого с последующим выкупом
Ракицкий
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"Бешикташ" не оставляет надежд подписать защитника сборной Украины и "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

"Бешикташ" не оставляет надежд подписать защитника сборной Украины и "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

По информации турецкой прессы "Бешикташ" не готов сейчас осуществить полноценный трансфер защитника из-за финансовых ограничений УЕФА. Поэтому турецкий клуб хочет взять Ракицкого в аренду с последующим правом выкупа за 3,5-4 миллиона евро.

"Горняки" изначально просили за своего игрока 8 миллионов евро, но потом согласились скинуть цену до 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" провел переговоры с Ракицким, но не сумел договориться по условиям личного контракта.
UA-Football
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