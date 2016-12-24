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Спорт
Футбол
23 декабря 16, 17:53
Яремченко считает, что Ракицкому следует перейти в Бешикташ
Ракицкий,Шахтер,
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Валерий Яремченко советует защитнику "Шахтера" сменить чемпионат

Украинский тренер Валерий Яремченко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в "Бешикташ".

- Ракицкому следует подумать над предложением "Бешикташа". Украинский чемпионат уже не столь конкурентоспособный, как раньше, он не развивается. Мне хочется верить в лучшее, но на данный момент ситуация такова.

Ракицкий - опытный игрок и не нуждается в советах, но с моей точки зрения его миссия в "Шахтере" завершена и ему стоит подумать об уходе, - цитирует Яремченко sporx.com.
UA-Football
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