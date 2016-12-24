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Спорт
Футбол
23 декабря 16, 17:49
Оскар представлен как новый полузащитник Шанхай СИПГ
Оскар
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Китайский клуб представил своего новичка.

Полузащитник Оскар, который до сих пор выступал за лондонский "Челси", официально представлен как игрок "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что бразилец прибудет в Китай в ближайшие дни.

Официально финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации источников, "Шанхай СИПГ" заплатил за бразильца около 60 миллионов фунтов. При этом заработная плата игрока в китайском клубе составит 20 миллионов фунтов в год.

Напомним, что Оскар выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв за четыре с половиной года 203 матча и забив 38 голов. В составе лондонской команды полузащитник становился чемпионом Англии, выиграл Кубок лиги и Лигу Европы.
UA-Football
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