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23 декабря 16, 15:46
Капитан "Шахтера" стал нарасхват
срна
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Одним из основных объектов сделок во время зимнего трансферного окна может стать именно лидер "Шахтера".

Дарио Срной интересуется и "Барселона", и "Манчестер Сити", а также ряд других команд. К их числу прибавился и английский "Вест Хэм", передает dailystar.co.uk. Особый интерес к хорвату проявляет менеджер «молотобойцев» Славен Билич, который, к слову, по национальности также является хорватом. Напомним, что именно под руководством Билича Срна выступал за хорватскую сборную с 2006 по 2012 годы – между наставником и игроком сложились добрые приятельственные отношения.

Славен называет Дарио невероятным человеком, хочет видеть его в стане "Вест Хэма".

Известно, что соглашение между капитаном "Шахтера" и клубом истекает в конце сезона, а это значит, что он может перебраться в клуб бесплатно, на правах свободного агента. Поэтому здесь место имеют личные договоренности, гласит издание.

Как сообщал "УРА-Информ", в Instagram Дарио Срны появилась фотография, где он позирует на пляже с эмблемой "Шахтера" в сердце. При этом тэг под фотографией гласит: #слушатьсвоесердце. Именно такой совет ему дал президент клуба, когда ребром встал вопрос об уходе Срны в каталонскую "Барселону".
URA-Inform
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