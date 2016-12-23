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Футбол
23 декабря 16, 13:25
Оскар официально переходит в Шанхай СИПГ
Оскар
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Бразильский полузащитник продолжит карьеру в Китае

Полузащитник "Челси" Оскар продолжит карьеру в китайском "Шанхай СИПГ".

Лондонский клуб на своем официальном сайте объявил, что стороны уже согласовали условия перехода 25-летнего футболиста.

Ожидается, что игрок сборной Бразилии присоединится к своей новой команде в январе после открытия трансферного окна. В китайском клубе хавбек будет выступать под руководством бывшего тренера "Челси" Андре Виллаша-Боаша.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации Sky Sports, "Шанхай СИПГ" заплатил за бразильца около 60 миллионов фунтов. Заработная плата игрока в китайском клубе составит 20 миллионов фунтов в год.

Напомним, что Оскар выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв за четыре с половиной года 203 матча и забив 38 голов. В составе лондонской команды полузащитник становился чемпионом Англии, выиграл Кубок лиги и Лигу Европы.
UA-Football
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