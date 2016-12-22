Тайсон не останется в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал информацию о возможном возвращении в Бразилию.

"Не вижу проблем, чтобы играть за "Интернасиональ" в Серии В. Я люблю этот клуб, который дал мне все, что у меня есть.

У меня еще один год контракта с "Шахтером". Если меня не отпустят сейчас, то в будущем я подпишу предварительный контракт с "Интернасионалем", а соглашение с "Шахтером" не стану продлевать.

Я уже семь лет в Украине, и если вернусь в Бразилию, то только в "Интернасиональ", - приводит слова Тайсона globoesporte.com.

Сообщается, что Тайсон с агентом планируют прибыть 3 января в Украину для проведения переговором с "Шахтером".