Карло Анчелотти: Лейпциг стал сюрпризом для всех

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу предстоящего поединка чемпионата Германии против "РБ Лейпциг".

"Это будет фантастический матч для всех любителей футбола, в котором наша команда, безусловно, хочет победить.

"Лейпциг" стал сюрпризом для всех. У них молодая команда, играющая с большим энтузиазмом. Они играют в быстрый футбол и опасны на контратаках.

Нам не нужно ничего менять. Необходимо просто показать игру в нашем стиле, с нашей идентичностью и полной концентрацией. Ключом к успеху будет правильный баланс между обороной и нападением", - приводит слова Анчелотти официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, что матч 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "РБ Лейпциг" состоится в среду, 21 декабря.