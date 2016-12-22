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Спорт
Футбол
21 декабря 16, 15:09
Карло Анчелотти: Лейпциг стал сюрпризом для всех
Карло Анчелотти
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Тренер "Баварии" - о матче с "Лейпцигом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу предстоящего поединка чемпионата Германии против "РБ Лейпциг".

"Это будет фантастический матч для всех любителей футбола, в котором наша команда, безусловно, хочет победить.

"Лейпциг" стал сюрпризом для всех. У них молодая команда, играющая с большим энтузиазмом. Они играют в быстрый футбол и опасны на контратаках.

Нам не нужно ничего менять. Необходимо просто показать игру в нашем стиле, с нашей идентичностью и полной концентрацией. Ключом к успеху будет правильный баланс между обороной и нападением", - приводит слова Анчелотти официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, что матч 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "РБ Лейпциг" состоится в среду, 21 декабря.
UA-Football
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