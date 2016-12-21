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Спорт
Футбол
21 декабря 16, 11:31
В России заговорили о переносе проведения ЧМ-2018
Мутко
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Президент Российского футбольного союза допустил продажу чемпионата мира другим странам.
Президент Российского футбольного союза допустил продажу чемпионата мира другим странам.

Виталий Мутко, вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза, заявил, что желающим провести чемпионат мира по футболу 2018 года вместо России придется заплатить. Слова чиновника приводит Р-Спорт.
 
"Можно утром проснуться и услышать: я у тебя забираю чемпионат мира. Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела", - подчеркнул Мутко.
 
Ранее были заявления, что у России не собираются отбирать ЧМ из-за коррупционного скандала в FIFA. Путин также заявлял, что Россия выиграла право проведения ЧМ-2018 в честной борьбе.
 
Korrespondent
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