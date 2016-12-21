В России заговорили о переносе проведения ЧМ-2018

Виталий Мутко, вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза, заявил, что желающим провести чемпионат мира по футболу 2018 года вместо России придется заплатить. Слова чиновника приводит Р-Спорт.

"Можно утром проснуться и услышать: я у тебя забираю чемпионат мира. Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела", - подчеркнул Мутко.

Ранее были заявления, что у России не собираются отбирать ЧМ из-за коррупционного скандала в FIFA. Путин также заявлял, что Россия выиграла право проведения ЧМ-2018 в честной борьбе.