Венглинский: Испанцы - фавориты пары Сельта-Шахтер

Футбольный эксперт Олег Венглинский поделился с газетой Команда мнением о выступлениях "Шахтера" в текущем сезоне еврокубков.

"Что касается "Шахтера", который не сумел пройти в августе скромный "Янг Бойз", то, во-первых, сыграла свою роль недооценка соперника, особенно во втором поединке. Во-вторых, Фонсека только начинал работу в команде и не успел ознакомиться с возможностями многих игроков. Он принял, как мне кажется, ряд неверных тактических решений, которые стоили "горнякам" участия в основном раунде Лиги чемпионов. В Лиге Европы португалец исправился. "Горняки" прекрасно провели матчи в группе, хотя об истинных возможностях этой команды все равно говорить сложно.

Шесть побед над "Гентом", "Коньяспором" и "Брагой" – хороший показатель, но вряд ли героический. Все соперники были не того уровня, чтобы делать далеко идущие выводы. Подчеркну, что мне очень нравится работа Фонсеки: он сумел сделать "Шахтер" сильнее, чем при Луческу.

Однако главный экзамен придется сдавать весной. "Сельта" – очень неудобный вариант для "оранжево-черных". В составе испанской команды много футболистов высокого уровня. Особенно отмечу атакующих исполнителей – Аспаса, Орельяну, Гвидетти. Главное, что "Сельта" играет в тот же комбинационный футбол, что и "горняки". Футболисты "Шахтера", по идее, более быстрые, но сейчас сложно предсказать, в какой форме дончане будут в феврале. У Фонсеки, к тому же, нет опыта подготовки команды во время зимней паузы. Луческу шел к этому годами, учился на своих же ошибках. Нынешний коуч "горняков" никогда не сталкивался с такой проблемой.

Поэтому, считаю, "Сельта" является фаворитом пары. Будем болеть за украинский коллектив, хотя, напомню, в прошлом сезоне "горняки" вылетели именно от испанцев – "Севильи". Это вызывает опасения", – резюмировал Венглинский.