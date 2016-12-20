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Спорт
Футбол
20 декабря 16, 12:50
Эдуардо уходит из Шахтера
Эдуардо
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"Горняки" расстанутся с еще одним нападающим

Хорватский форвард "Шахтера" Эдуардо, скорее всего, покинет в январе покинет команду в статусе свободного агента.

Пауло Фонсека не берет нападающего на первый тренировочный сбор команды в Испании. К тому же, контракт хорвата с "Шахтером" рассчитан до конца 2016-го года, и руководство не намерено продлевать его.

Эдуардо вел переговоры с загребским "Динамо", но не сошелся с руководством клуба в финансовом аспекте. Форвард "горняков" также рассматривает предложения из США, Австралии и ОАЭ.

Ранее в СМИ распространилась информация, что "Шахтер" покинул еще один форвард - Евгений Селезнев
UA-Football
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