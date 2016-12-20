Эдуардо уходит из Шахтера

Хорватский форвард "Шахтера" Эдуардо, скорее всего, покинет в январе покинет команду в статусе свободного агента.

Пауло Фонсека не берет нападающего на первый тренировочный сбор команды в Испании. К тому же, контракт хорвата с "Шахтером" рассчитан до конца 2016-го года, и руководство не намерено продлевать его.

Эдуардо вел переговоры с загребским "Динамо", но не сошелся с руководством клуба в финансовом аспекте. Форвард "горняков" также рассматривает предложения из США, Австралии и ОАЭ.

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