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19 декабря 16, 17:30
Срна станет игроком Манчестер Сити?
срна
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Услугами хорвата интересуется лично Пеп Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет видеть капитана "Шахтера" Дарио Срну в своей команде, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, Гвардиола лично заинтересован в подписании 34-летнего хорвата, которого он хотел пригласить еще в "Барселону".

Сообщается, что трансфер мог состояться еще летом 2016-го года, но клубы не смогли договориться об условиях контракта.

Напомним, что в последнее время испанские СМИ регулярно сообщают о возможном переходе капитана "Шахтера" в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.
UA-Football
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