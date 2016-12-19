Срна станет игроком Манчестер Сити?

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет видеть капитана "Шахтера" Дарио Срну в своей команде, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, Гвардиола лично заинтересован в подписании 34-летнего хорвата, которого он хотел пригласить еще в "Барселону".

Сообщается, что трансфер мог состояться еще летом 2016-го года, но клубы не смогли договориться об условиях контракта.

Напомним, что в последнее время испанские СМИ регулярно сообщают о возможном переходе капитана "Шахтера" в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.