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Спорт
Футбол
19 декабря 16, 17:26
Виктор Леоненко: В Динамо игроки проходят в состав случайно
Динамо Киев – ПСЖ,Хачериди,ибрагимович,
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Виктор Леоненко - о кадровом подборе "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал кадровый подбор киевской команды.

- Меня возмущает тот факт, что, якобы, нет мотивации. А кто там такой серьезный из игроков, что нет мотивации? Значит, президент должен найти какие-то слова. Старшие футболисты должны передавать опыт, а молодежь должна выходить на замену, а не играть, как, например, Бурда, который вышел, не знает, куда бежать, и его возят.

В "Динамо" появление игроков в составе происходит случайно, закономерности никакой нет, вот они и не готовы, оказывается, ни к ЛЧ, ни к чемпионату. Также проблема в том, что президент сам покупает игроков, несмотря на то, нужны эти футболисты или нет. Решать же должен тренер, а не президент. Громов, например, неплохой футболист? Неплохой. А зачем его взяли? Непонятно.

Если Игорь Суркис решил, что Реброва надо увольнять, то лучше делать это сейчас, а если оставлять, то до конца чемпионата. Динамовцы кричат на всех углах, что они заслуженно выиграли чемпионат, а теперь получается, что эти же футболисты оказались ненужными. Это чья проблема? Президента и главного тренера. Игровая яма у "Динамо" давно, ещё со времён их чемпионств, - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".
UA-Football
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