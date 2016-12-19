Гвардиола: Отлично сыграли с Арсеналом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.

"В перерыве я сказал своим игрокам, что им не нужно думать только о результате, а продолжать показывать свою игру. "Арсеналу" повезло в первом тайме. Этот матч был похож на встречу с "Челси", когда мы тоже играли хорошо, но уступили. В этот раз нам удалось выиграть.

Мои игроки выкладываются в каждом матче. Я счастлив тренировать "Манчестер Сити". Наш командный дух всегда на высоком уровне. Мы отлично сыграли, хотя матч получился непростым. "Арсенал" отходил глубоко на свою половину поля и плотно оборонялся", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что в матче 17-го тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:1.