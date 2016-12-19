Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.57
USD
26.35
RUB
0.43
EUR
28.47
USD
27.02
RUB
0.44
Спорт
Футбол
19 декабря 16, 12:43
Гвардиола: Отлично сыграли с Арсеналом
гвардиола
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - о победе над "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.

"В перерыве я сказал своим игрокам, что им не нужно думать только о результате, а продолжать показывать свою игру. "Арсеналу" повезло в первом тайме. Этот матч был похож на встречу с "Челси", когда мы тоже играли хорошо, но уступили. В этот раз нам удалось выиграть.

Мои игроки выкладываются в каждом матче. Я счастлив тренировать "Манчестер Сити". Наш командный дух всегда на высоком уровне. Мы отлично сыграли, хотя матч получился непростым. "Арсенал" отходил глубоко на свою половину поля и плотно оборонялся", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что в матче 17-го тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:1.
UA-Football
Ещё по теме:
Пеп Гвардиола: Не ожидал такого успешного старта сезона
Карикатура на победу канониров над аристократами - Фото
Венгер о работе со сборной Англии
Аарон Рэмси приступил к тренировкам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шаблий о предлжениях Ярмоленко
noimageШовковский будет работать вместе с Андреем Шевченко?
noimageКитайский клуб предложил Месси 100 миллионов евро в год
noimageДомагой Вида хочет остаться в Динамо
noimageЛионель Месси женится на матери своих детей
Лента новостей
Загрузка...