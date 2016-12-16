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Спорт
Футбол
16 декабря 16, 12:55
Шовковский будет работать вместе с Андреем Шевченко?
александр,шовковский
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Голкипер "Динамо", который на днях объявил о завершении своей карьеры, может сотрудничать с нынешний тренером украинской сборной Андреем Шевченко.

Такие сведения передает Znaj.ua. Отмечается, что рулевой украинцев заинтересован в совместной работе с СаШо. Его могут пригласить на правах тренера вратарей.

При этом Педро Харо, который задействован на подобной должности, также продолжит деятельность в национальной команде. Отметим, что в октябре 41-летний Александр Шовковский стал обладателем тренерской лицензии категории А и Б.

Как сообщал "УРА-Информ", капитан донецкого "Шахтера" выразил признательность Шовковскому за все сыгранные матчи. Дарио Срна признался, что глубоко уважает лидера "бело-синих"
URA-Inform
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