Шовковский будет работать вместе с Андреем Шевченко?

Такие сведения передает Znaj.ua. Отмечается, что рулевой украинцев заинтересован в совместной работе с СаШо. Его могут пригласить на правах тренера вратарей.

При этом Педро Харо, который задействован на подобной должности, также продолжит деятельность в национальной команде. Отметим, что в октябре 41-летний Александр Шовковский стал обладателем тренерской лицензии категории А и Б.

Как сообщал "УРА-Информ", капитан донецкого "Шахтера" выразил признательность Шовковскому за все сыгранные матчи. Дарио Срна признался, что глубоко уважает лидера "бело-синих"