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Спорт
Футбол
16 декабря 16, 11:57
Китайский клуб предложил Месси 100 миллионов евро в год
Лионель Месси
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"Хэбэй Чайна Форчун" хочет переманить Лионеля Месси в Китай

"Хэбэй Чайна Форчун" предпримет попытку подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Goal.com.

Китайский клуб, возглавляемый экс-наставником "Реала" и "Манчестер Сити" Мануэлем Пеллегрини, может помешать продлению контракта 29-летнего аргентинца с каталонцами, сделав игроку полумиллиардное предложение.

По информации источника, "Хэбэй Чайна Форчун", за который выступает партнер Месси по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, может предложить форварду "блаугранас" пятилетний контракт с заработной платой 100 миллионов евро в год.

Напомним, что сейчас Месси ведет переговоры о продлении контракта с "Барселоной". Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу выразил уверенность, что договор вскоре будет подписан.
UA-Football
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