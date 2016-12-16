Китайский клуб предлжил Месси 100 миллионов евро в год

"Хэбэй Чайна Форчун" предпримет попытку подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Goal.com.

Китайский клуб, возглавляемый экс-наставником "Реала" и "Манчестер Сити" Мануэлем Пеллегрини, может помешать продлению контракта 29-летнего аргентинца с каталонцами, сделав игроку полумиллиардное предложение.

По информации источника, "Хэбэй Чайна Форчун", за который выступает партнер Месси по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, может предложить форварду "блаугранас" пятилетний контракт с заработной платой 100 миллионов евро в год.

Напомним, что сейчас Месси ведет переговоры о продлении контракта с "Барселоной". Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу выразил уверенность, что договор вскоре будет подписан.