Лионель Месси женится на матери своих детей

По сообщению испанских СМИ, церемония пройдет летом следующего года. Точная дата при этом неизвестна, однако мероприятие не состоится ранее, чем окончание игрового сезона "Барселоны" – 12 июня.

Распишутся влюбленные в родном для них городе Росарио. Среди гостей – члены семьи, а также близкие друзья. В планах пары – венчание в местном соборе. После священного обычая, пара отправится в дом родителей Лео на берегу реки.

Напомним, что Лео и Антонелла познакомились еще тогда, когда им было 9 и 8 лет соответственно.

С тех пара практически не расставалась.

Как сообщал "УРА-Информ", супруга Марата Башарова рассказала о идиллии, которая царит в их семье. Елизавета Шевыркова в соцсети опубликовала снимок возлюбленного вместе с маленьким сынишкой.