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Спорт
Футбол
15 декабря 16, 17:59
Лионель Месси женится на матери своих детей
Лионель Месси
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Лионель Месси в скором будущем сыграет свадьбу. Избранницей легенды футбола стала мать его детей – Антонелла Рокуцци.

По сообщению испанских СМИ, церемония пройдет летом следующего года. Точная дата при этом неизвестна, однако мероприятие не состоится ранее, чем окончание игрового сезона "Барселоны" – 12 июня.

Распишутся влюбленные в родном для них городе Росарио. Среди гостей – члены семьи, а также близкие друзья. В планах пары – венчание в местном соборе. После священного обычая, пара отправится в дом родителей Лео на берегу реки.

Напомним, что Лео и Антонелла познакомились еще тогда, когда им было 9 и 8 лет соответственно.

С тех пара практически не расставалась.

Как сообщал "УРА-Информ", супруга Марата Башарова рассказала о идиллии, которая царит в их семье. Елизавета Шевыркова в соцсети опубликовала снимок возлюбленного вместе с маленьким сынишкой. 
URA-Inform
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