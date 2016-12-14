Курченко назвал Ярославского жуликом

При этом нынешний президент "Металлиста" признался, что якобы его предшественник, Александр Ярославский, просто умолял его купить клуб.

Курченко отметил, что "Металлист" ему достался с многомиллионным кредитом, который предыдущий владелец был не в состоянии погасить. За "Металлист" Ярославский получил большие деньги.

Теперь Курченко принадлежит не только сам клуб, но еще и стадион. Сам футбольный функционер утверждает, что активно занимался школой детского футбола.

"Результат? Металлист вышел в Лигу чемпионов. Но многим неймется. Сегодня меня обвиняют в неуплате налогов, коммунальных платежей. Тактика простая – довести ситуацию до краха, а потом перехватить упавшее знамя. Очень удобная схема. Под видом помощи клубу якобы выплатить коммунальные долги и под этим предлогом забрать его себе. Забавно, что погреть руки на этом пытается тот же Ярославский. Негоже в почтенном возрасте заниматься мелким жульничеством, – цитирует Курченко Mk.ru.

Напоследок он добавил, что за "Металлистом" – будущее, ему предстоит показать себя с лучшей стороны как в Украине, так и на международной арене.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ярославский посетил стадион "Металлист". Он заверил, что с радостью бы повыдергивал ноги тому, кто переделал вип-ложу.