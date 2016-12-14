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Спорт
Футбол
14 декабря 16, 17:10
Курченко назвал Ярославского жуликом
Курченко
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Нынешний владелец Металлиста Сергей Курченко считает, что это именно он является спасителем харьковского клуба от разорения, когда приобрел его четыре года назад.

При этом нынешний президент "Металлиста" признался, что якобы его предшественник, Александр Ярославский, просто умолял его купить клуб.

Курченко отметил, что "Металлист" ему достался с многомиллионным кредитом, который предыдущий владелец был не в состоянии погасить. За "Металлист" Ярославский получил большие деньги.

Теперь Курченко принадлежит не только сам клуб, но еще и стадион. Сам футбольный функционер утверждает, что активно занимался школой детского футбола.

"Результат? Металлист вышел в Лигу чемпионов. Но многим неймется. Сегодня меня обвиняют в неуплате налогов, коммунальных платежей. Тактика простая – довести ситуацию до краха, а потом перехватить упавшее знамя. Очень удобная схема. Под видом помощи клубу якобы выплатить коммунальные долги и под этим предлогом забрать его себе. Забавно, что погреть руки на этом пытается тот же Ярославский. Негоже в почтенном возрасте заниматься мелким жульничеством, – цитирует Курченко Mk.ru.

Напоследок он добавил, что за "Металлистом" – будущее, ему предстоит показать себя с лучшей стороны как в Украине, так и на международной арене.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ярославский посетил стадион "Металлист". Он заверил, что с радостью бы повыдергивал ноги тому, кто переделал вип-ложу. 
URA-Inform
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