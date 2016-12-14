Арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора

Во время полуфинального матча Клубного чемпионата мира между "Атлетико Насьональ" и "Касима Антлерс" главный арбитр впервые воспользовался видеоповтором для назначения пенальти.

На 28-й минуте встречи во время исполнения стандарта игрок японского клуба упал в штрафной площадке соперника, а венгерский судья Виктор Кашшаи позволил продолжить игру. Однако после консультации с ассистентом и просмотра видеоповтора рефери назначил пенальти в ворота колумбийской команды.



1st penalty in football history after referee... avbspb

Благодаря этому удару с одиннадцатиметровой отметки "Касима Антлерс" открыли счет в матче и в итоге выиграли поединок 3:0. В финале японский клуб встретится с победителем матча между "Америкой" и "Реалом".



