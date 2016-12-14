Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.70
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
28.66
USD
26.86
RUB
0.44
Спорт
Футбол
14 декабря 16, 15:31
Арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора
Пенальти,гол,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Клубном ЧМ судья воспользовался помощью видеоассистента

Во время полуфинального матча Клубного чемпионата мира между "Атлетико Насьональ" и "Касима Антлерс" главный арбитр впервые воспользовался видеоповтором для назначения пенальти.

На 28-й минуте встречи во время исполнения стандарта игрок японского клуба упал в штрафной площадке соперника, а венгерский судья Виктор Кашшаи позволил продолжить игру. Однако после консультации с ассистентом и просмотра видеоповтора рефери назначил пенальти в ворота колумбийской команды.


1st penalty in football history after referee... avbspb

Благодаря этому удару с одиннадцатиметровой отметки "Касима Антлерс" открыли счет в матче и в итоге выиграли поединок 3:0. В финале японский клуб встретится с победителем матча между "Америкой" и "Реалом".
UA-Football
Ещё по теме:
Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Нидерланды - Франция
Дидье Дешам: Главная цель на матч с Нидерландами - победа
Шевченко: Не считаю, что у нас большая нехватка нападающих
Состав сборной Финляндии на матч с Украиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курченко назвал Ярославского жуликом
noimageШовковский навсегда получит 1-й номер в Динамо
noimageСерхио Рамос не сыграет в 1/2 финала Клубного ЧМ
noimageГвардиола: Тренеры должны побеждать, иначе их заменят
noimageБавария продлила контракт с Робертом Левандовски
Лента новостей
Загрузка...