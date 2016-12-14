Серхио Рамос не сыграет в 1/2 финала Клубного ЧМ

Защитник "Реала" Серхио Рамос не поможет своей команде в полуфинальном матча Клубного чемпионата мира с мексиканской "Америкой".

Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

"Рамос не сыграет против "Америки". Он немного устал после поездки. Посмотрим, сможет ли он появиться на поле в воскресенье.

Нас ожидает сложная игра. Я не знаю, кто будет владеть инициативой. Увидим во время матча. Перед поединком шансы всегда равны", - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

Напомним, что полуфинальный матч Клубного ЧМ "Америка" - "Реал" состоится в четверг, 15 декабря.