Гвардиола: Тренеры должны побеждать, иначе их заменят

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола понимает, что его могут отправить в отставку из-за неудачных результатов.

"Я не изменюсь. Команда будет играть так, как это вижу я. Мы будем совершать ошибки и будем над ними работать. Не могу делать то, чего не чувствую.

Побед нужно добиваться немедленно. Если ты не побеждаешь, то оказываешься в беде. Для работы с командой требуется какое-то время, но тренеры должны побеждать, иначе им найдут замену.

Меня еще никогда не увольняли, и это первый раз, когда я так долго не побеждал. В следующем сезоне ситуация будет лучше, через два года - еще лучше, но перед назначением на пост тренера "Манчестер Сити" я знал, что здесь я должен выигрывать сразу.

Я чувствую, что руководство клуба мне доверяет, но реальность такова, что нужно побеждать. Отношение руководства к тренеру зависит от результатов", - приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

Напомним, что после 15 туров "Манчестер Сити" с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Челси" на семь баллов.