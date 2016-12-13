Рыбалка извинился за свое удаление

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от матча с "Шахтером".

- Когда выиграли первый тайм, была надежда, что победим и в матче. Но во втором тайме нас преследовали неудачи. Буяльскому наступили на ахилл так, что даже бутса и гетр порвались, и он не мог встать. Мы остались вдесятером и пропустили гол. Тяжело сейчас после игры что-то говорить, впереди отпуск, а настроения нет...

Упустили победу. Хотя игра была хорошая для болельщиков, атака на атаку. Даже играя вдесятером, мы не сдавались. Я хочу извиниться за свое удаление. Это были эмоции, когда проигрываешь принципиальному сопернику. Но мне кажется, когда Дентиньо прыгнул на нашего игрока сзади, должна была быть чистая красная карточка.

- Неспортивное поведение было следствием провокаций?

- Конечно, всеукраинское дерби всегда проходит на эмоциях. Мы хотели перед своими болельщиками добыть победу. Когда счет стал 2:2, эмоции уже захлестнули игроков.

Каждый должен проанализировать этот сезон, постараться исправить ошибки и отдать больше во второй половине сезона, чтобы вернуться на прежний уровень. Наверное, «Шахтер» уже можно поздравить с чемпионством, но мы должны улучшить свою игру и только радовать болельщиков.

- Гол Беседина в концовке не добавил оптимизма?

- Мы проиграли, какой может быть оптимизм?! Хотя для болельщиков игра была, наверное, интересная, ведь были голы, эмоции, удаления, провокации.