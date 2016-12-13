Андрей Ярмоленко стал лучшим украинскими футболистом

Итоги конкурса были озвучены на церемонии "Футбольные звезды Украины-2016", передает официальный сайт ФФУ.

"На церемонии "Футбольные звезды Украины-2016", которая 12 декабря проходила на НСК "Олимпийский" в столице Украины, определили лучшего футболиста 2016 года. Им стал игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко", – гласит публикация.

Напомним, что в числе возможных претендентов на победу были игроки донецкого "Шахтера": Тарас Степаненко и Марлос.

Как сообщалось, победу в матче "Динамо"-"Шахтер" одержали именно "горняки". Таким образом команда уходит на перерыв в зимнем чемпионате с отрывом от оппонентов в 13 очков.