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Спорт
Футбол
13 декабря 16, 10:50
Андрей Ярмоленко стал лучшим украинскими футболистом
Ярмоленко
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В Украине озвучили имя самого лучшего игрока уходящего года. Им стал нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Итоги конкурса были озвучены на церемонии "Футбольные звезды Украины-2016", передает официальный сайт ФФУ.

"На церемонии "Футбольные звезды Украины-2016", которая 12 декабря проходила на НСК "Олимпийский" в столице Украины, определили лучшего футболиста 2016 года. Им стал игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко", – гласит публикация.

Напомним, что в числе возможных претендентов на победу были игроки донецкого "Шахтера": Тарас Степаненко и Марлос.

Как сообщалось, победу в матче "Динамо"-"Шахтер" одержали именно "горняки". Таким образом команда уходит на перерыв в зимнем чемпионате с отрывом от оппонентов в 13 очков. 
URA-Inform
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