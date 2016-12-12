Шевченко не хочет создавать проблем Реброву и Фонсеке

На брифинге после Исполкома ФФУ с журналистами пообщался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

- Хотелось бы выразить слова благодарности нашим спонсорам, которые являются вместе с нами одной командой.

Наша задача сейчас – вернуть доверие болельщиков к сборной и поднять к ней интерес. В этот нелегкий для Украины период мы должны сделать это все вместе. Мне очень приятно, что вы сейчас находится средства, желание и возможности помогать украинскому футболу. Спасибо вам огромное!

- Определились ли Вы уже с планами на зимнее межсезонье? Говорили о тренировочном сборе…

- Я бы хотел поблагодарить главных тренеров клубов, в первую очередь, Сергея Станиславовича Реброва и Пауло Фонсеку, с которыми у нас состоится встреча. Мы сейчас обсуждаем момент с межсезоньем.

Это все ни в коем случае не должно пересекаться с интересами клубов, ведь я понимаю, что для них очень важно хорошо провести сборы, подготовиться к сезону. Тот же "Шахтер" участвует в Лиге Европы, пожелаем им там удачи! Да и для "Динамо" с "Зарей", которые не прошли дальше, это нужно. Для меня очень важно не создавать проблемы им.

Если получится организовать этот сбор – мы его сделаем, если нет – то никакой огромной проблемы в этом не вижу. Мы будем и дальше продолжать ездить на сборы, смотреть там футболистов. Если со сбором не получится, то будем смотреть, сколько дней на работу нам дадут перед Хорватией. Будем готовить команду.

- То есть, Фонсека – единственный против?

- Они пошли нам на встречу. Было важно понять, какие клубы продолжать участвовать в еврокубках, а кто – нет. Каждый из них исходил из организации сборов для своих команд. Если получится что-то организовать, - то хорошо. Но все равно очень важно, что тренера пошли нам на уступки.

- Каким был 2016-й год для сборной Украины?

- (улыбается) Наверное, это будет уже моя 15-я оценка уходящего года для сборной! Я считаю, что команда сделала шаг вперед, очень доволен тем, как прошли эти месяцы. Был тяжелый период, ведь наша сборная не совсем хорошее впечатление оставила на ЕВРО-2016. Нужно было очень быстро реанимировать команду. Но желание игроков, их самоотдача помогла тренерскому штабу. Да, группа в отборе у нас тяжелая, а в тех играх, что мы провели, у нас где-то получалось, где-то – нет.