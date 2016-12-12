Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.71
USD
26.12
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.81
RUB
0.43
Спорт
Футбол
12 декабря 16, 16:47
Гончаренко возглавил ЦСКА
Виктор Гончаренко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Московский клуб получил нового главного тренера

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

Контракт 39-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на два года с возможностью продления.

Во главе ЦСКА белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого, который работал с командой с 2009 года и недавно покинул занимаемую должность после матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3).

Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА в сезоне-2015/16, а в первой половине этого руководил "Уфой". Ранее тренер также возглавлял БАТЭ, "Кубань" и "Урал".
UA-Football
Ещё по теме:
20 российских болельщиков выдворили из Франции
Палкин: Шахтер будет судиться с МанСити за Зинченко
Лига Европы: Жеребьевка
Зинченко с первых минут вышел на поле против "Баварии"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фаны Манчестер Юнайтед поют песню про Мхитаряна
noimageРезультаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
noimageРасписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
noimageДанилу Силва заинтересовал Интернасьонал
noimageСегодня назовут обладателя Золотого мяча-2016
Лента новостей
Загрузка...