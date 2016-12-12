Гончаренко возглавил ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

Контракт 39-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на два года с возможностью продления.

Во главе ЦСКА белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого, который работал с командой с 2009 года и недавно покинул занимаемую должность после матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3).

Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА в сезоне-2015/16, а в первой половине этого руководил "Уфой". Ранее тренер также возглавлял БАТЭ, "Кубань" и "Урал".