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Спорт
Футбол
12 декабря 16, 16:46
Фаны Манчестер Юнайтед поют песню про Мхитаряна
Мхитарян
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Генрих Мхитарян любимчик местной публики.

В последних четырех играх он отметился двумя голевыми передачами и двумя забитыми мячами. Дважды его признавали лучшим игроком матча. Генрих Мхитарян вновь на гребне волны.

"О-о, Мхитарян. Генрих Мхитарян. Он наш армянский полузащитник". Болельщики Юнайтед на свой лад перепели песню Стинга "Englishman in New York".

Стоит отметить, что первый раз эту песню исполнили болельщики "дьяволов" еще летом, когда стало известно, что Генрих присоединиться к их команде. С тех пор пришлось долго ждать подходящего случая, чтобы услушать эту песню вновь.
UA-Football
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