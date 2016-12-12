UA-Футбол представляет онлайн жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что сегодня своего соперника узнает донецкий "Шахтер". Кроме того, получит противников "Шальке" Евгения Коноплянки, "Лудогорец" Игоря Пластуна и ПАОК Евгения Шахова.

При жеребьевке 32 команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп Лиги Европы и четыре лучших клуба, занявших третьи места в квартетах Лиги Чемпионов, будут сеяными; корзину несеяных сформируют остальные четыре клуба из Лиги Чемпионов и 12 команд, которые финишировали вторыми в группах Лиги Европы.

Сеяные: АПОЭЛ, "Аякс", "Бешикташ", "Генк", "Зенит", "Копенгаген", "Лион", "Османлиспор", "Рома", "Сент-Этьен", "Спарта", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Фиорентина", "Шальке", "Шахтер"

Несеяные: АЗ, "Андерлехт", "Астра", "Атлетик", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вильярреал", "Гент", "Краснодар", "Легия", "Лудогорец", "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", ПАОК, "Ростов", "Сельта", "Хапоэль" Беэр-Шева

Добавим, что одну пару не могут составить команды, которые играли в одной группе Лиги Европы и представители одной страны. Кроме того, "Шахтер" точно не сыграет с "Зенитом" и "Ростовом".

Первые матчи стадии состоятся 16 февраля. Ответные запланированы на 23 февраля. Команды, указанные первыми, стартовый поединок проведут на своем поле.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

"Атлетик" Б - АПОЭЛ

"Легия" - "Аякс"

"Андерлехт" - "Зенит"

"Астра" - "Генк"

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Этьен"

"Вильярреал" - "Рома"

"Лудогорец" - "Копенгаген"

"Сельта" - "Шахтер"

"Олимпиакос" - "Османлиспор"

"Гент" - "Тоттенхэм"

"Ростов" - "Спарта"

"Краснодар" - "Фенербахче"

"Боруссия" М - "Фиорентина"

АЗ - "Лион"

"Хапоэль" БШ - "Бешикташ"

ПАОК - "Шальке"