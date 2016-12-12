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Спорт
Футбол
12 декабря 16, 16:44
Расписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
Лига Чемпионов
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Определены даты проведения матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

После завершения жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА составил расписание матчей этой стадии турнира.

Лига Чемпионов. 1/8 финала

Первые матчи

14 февраля

"Бенфика" - "Боруссия" Д

"Пари Сен-Жермен" - "Барселона"

15 февраля

"Реал" - "Наполи"

"Бавария" - "Арсенал"

21 февраля

"Манчестер Сити" - "Монако"

"Байер" - "Атлетико"

22 февраля

"Порту" - "Ювентус"

"Севилья" - "Лестер"

Ответные матчи

7 марта

"Наполи" - "Реал"

"Арсенал" - "Бавария"

8 марта

"Боруссия" Д - "Бенфика"

"Барселона" - "Пари Сен-Жермен"

14 марта

"Ювентус" - "Порту"

"Лестер" - "Севилья"

15 марта

"Монако" - "Манчестер Сити"

"Атлетико" - "Байер"
UA-Football
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Все участники Лиги чемпионов 2016/17
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