Расписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

После завершения жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА составил расписание матчей этой стадии турнира.
Лига Чемпионов. 1/8 финала
Первые матчи
14 февраля
"Бенфика" - "Боруссия" Д
"Пари Сен-Жермен" - "Барселона"
15 февраля
"Реал" - "Наполи"
"Бавария" - "Арсенал"
21 февраля
"Манчестер Сити" - "Монако"
"Байер" - "Атлетико"
22 февраля
"Порту" - "Ювентус"
"Севилья" - "Лестер"
Ответные матчи
7 марта
"Наполи" - "Реал"
"Арсенал" - "Бавария"
8 марта
"Боруссия" Д - "Бенфика"
"Барселона" - "Пари Сен-Жермен"
14 марта
"Ювентус" - "Порту"
"Лестер" - "Севилья"
15 марта
"Монако" - "Манчестер Сити"
"Атлетико" - "Байер"