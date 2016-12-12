Данилу Силва заинтересовал Интернасьонал

У бразильского "Интернасьонала" избран новый президент клуба - Марсело Мадейрус.

В течении двух недель ожидаются изменения в руководстве команды, а также должен быть назначен новый главный тренер, которым станет бывший тренер "Шахтера", который входил в тренерский штаб Луческу - Антонио Карлос Заго.

Специалист уже определил для себя приоритеты на трансферном рынке. В число футболистов, которых Заго хочет видеть в своей команде, попал защитники киевского "Динамо" Данило Силва, - сообщает globo.com.

Отметим, что бразилец пришел в "Динамо" в 2010 году именно из "Интернасьонала", а его контракт с киевским клубом истекает летом 2018 года.