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Спорт
Футбол
12 декабря 16, 16:41
Данилу Силва заинтересовал Интернасьонал
Данило Силва
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Динамовец нужен экс-тренеру Шахтера

У бразильского "Интернасьонала" избран новый президент клуба - Марсело Мадейрус.

В течении двух недель ожидаются изменения в руководстве команды, а также должен быть назначен новый главный тренер, которым станет бывший тренер "Шахтера", который входил в тренерский штаб Луческу - Антонио Карлос Заго.

Специалист уже определил для себя приоритеты на трансферном рынке. В число футболистов, которых Заго хочет видеть в своей команде, попал защитники киевского "Динамо" Данило Силва, - сообщает globo.com.

Отметим, что бразилец пришел в "Динамо" в 2010 году именно из "Интернасьонала", а его контракт с киевским клубом истекает летом 2018 года.
UA-Football
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