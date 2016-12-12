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Спорт
Футбол
12 декабря 16, 13:39
Сегодня назовут обладателя Золотого мяча-2016
Золотой мяч
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В понедельник вечером France Football назовет лучшего игрока 2016 года

В понедельник, 12 декабря, издание France Football назовет имя лучшего игрока по итогам 2016 года, который получит "Золотого мяча".

Обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе будет определен путем голосования 173 журналистов из разных стран.

Оглашение результатов голосования начнется в 17:30 по местному времени (18:30 по киевскому времени) на сайте Francefootball.fr и телеканале L'Equipe. Победитель будет назван в 20:00 (в 21:00 по киевскому времени).

Напомним, что в этом году "Золотой мяч" снова будет вручать France Football отдельно от ФИФА. Ранее издание назвало 30 претендентов на престижную награду.

Предполагается, что "Золотой мяч"-2016 достанется нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
UA-Football
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