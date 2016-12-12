Роналду не будет на церемонии вручения "Золотого мяча"

Знаменитый нападающий не побывает на данной церемонии из-за участия его команды в клубном чемпионате мира. "Реал" в качестве победителя Лиги Чемпионов нынешнего года принимает участие в клубном чемпионате мира, который сейчас проходит в Японии.

15 декабря футболисты сразятся в полуфинале с мексиканской "Америкой".

Напомним, что среди основных претендентов на получение данной награды форвард "Барселоны" Лионель Месси, а также нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Криштиану Роналду увидели с его новой девушкой. Для того, чтобы скрыться от преследования назойливых папарацци, он даже надел парик и очки.