Лига Европы: Донецкий "Шахтер" установил рекорд

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" первым среди украинских клубов выиграл все шесть матчей группового турнира и установил рекорд в групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщает "Радио Свобода", передают Нескучные новости.





В последнем туре горняки на выезде полурезервным составом переиграли португальскую "Брагу" – 4: 2. Дублями отличились Тайсон и Сергей Кривцов.





Неудачей "Браги" воспользовался бельгийский "Гент", который на последних секундах вырвал победу над турецким "Коньяспором" – 1: 0. Благодаря победе бельгийцы получили путевку в 1/16 финала Лиги Европы.





Другой украинский участник турнира, луганская "Заря", в своем последнем матче уступила в Одессе "Манчестер Юнайтед" – 0: 2.





Своего следующего соперника в Лиге Европы футболисты "Шахтера" узнают в понедельник, 12 декабря.





Среди потенциальных соперников дончан числятся обидчики "Зари" - "Манчестер Юнайтед".



