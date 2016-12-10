Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.43
USD
25.95
RUB
0.41
EUR
28.59
USD
26.80
RUB
0.42
Спорт
Футбол
10 декабря 16, 18:40
Лига Европы: Донецкий "Шахтер" установил рекорд
Шахтер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский клуб выиграл все 6 матчей группового турнира.
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" первым среди украинских клубов выиграл все шесть матчей группового турнира и установил рекорд в групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщает "Радио Свобода", передают Нескучные новости.

В последнем туре горняки на выезде полурезервным составом переиграли португальскую "Брагу" – 4: 2. Дублями отличились Тайсон и Сергей Кривцов.

Неудачей "Браги" воспользовался бельгийский "Гент", который на последних секундах вырвал победу над турецким "Коньяспором" – 1: 0. Благодаря победе бельгийцы получили путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Другой украинский участник турнира, луганская "Заря", в своем последнем матче уступила в Одессе "Манчестер Юнайтед" – 0: 2.

Своего следующего соперника в Лиге Европы футболисты "Шахтера" узнают в понедельник, 12 декабря.

Среди потенциальных соперников дончан числятся обидчики "Зари" - "Манчестер Юнайтед".

Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
Почему Украина оказалась на грани вылета с Евро-2016?
Первый квалифай-раунд ЛЕ: Интересы украинских клубов
Реал ради Погба заплатит рекордные отступные
Моледо приносит победу Панатинаикосу в Лиге Европы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Все игроки Шахтера готовятся к матчу с Динамо
noimageСрна просит руководство Шахтера отпустить его в Барселону
noimageПетряк: Не хватило какого-то промежуточного паса
noimageМанчестер Юнайтед в шоке от одесского стадиона
noimage"Севилья" покупает экс-игрока "Шахтера" за 20 миллионов евро
Лента новостей
Загрузка...