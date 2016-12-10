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Спорт
Футбол
10 декабря 16, 17:31
Все игроки Шахтера готовятся к матчу с Динамо
Шахтер
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Шахтер начал подготовку к украинскому классико

По возвращении из Португалии донецкий "Шахтер" начал подготовку к украинскому классико.

Утром 10 декабря лидеры чемпионата провели сессию на поле учебно-тренировочного комплекса им. Банникова. К поединку с "Динамо" команда подходит в полном составе. Клубный лазарет пуст, так что к встрече с киевлянами готовятся все без исключения футболисты.

Завтра на загородной базе "Святошин" дончане проведут заключительную тренировку в 2016 году.

Матч 18-го тура Премьер-лиги Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится 12 декабря на НСК «Олимпийский». Начало в 19:00
UA-Football
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