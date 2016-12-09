Срна просит руководство Шахтера отпустить его в Барселону

Защитник и капитан "Шахтера" Дарио Срна обратился к руководству донецкого клуба с просьбой отпустить его в "Барселону" в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что знает об интересе "Барселоны" к хорвату, но выразил надежду, что Срна не покинет команду.

Напомним, что руководство "Барселоны" недовольно игрой правого защитника команды Алейша Видаля и продолжает подыскивать ему конкурента на место в основе.

Также "Барселона" не может себе позволить большие траты этой зимой, и поэтому подыскивает "бюджетные варианты". В свете того, что Ринат Ахметов обещал отпустить Срну в "Барселону" бесплатно из-за заслуг хорватского ветерана перед клубом, контракт с хорватом выглядит для каталонцев очень привлекательным.