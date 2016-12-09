Петряк: Не хватило какого-то промежуточного паса

Полузащитник "Зари" в интервью корреспонденту UA-Футбол прокомментировал матч с "Манчестер Юнайтед" (0:2).

- Сегодняшний матч очень отличился от игры в Англии, где вы смело шли в атаку и регулярно создавали остроту. В этот раз, особенно в первом тайме, намного больше действовали в обороне. Такая была тактика или соперник заставил?

- Конечно, изначально была тактика играть больше от обороны, потому что с такой командой играть в "гонки" смысла нет. Тогда бы нас сразу же "разорвали", ещё в первом тайме. Поэтому была избрана такая тактика, и, думаю, мы грамотно оборонялись. Где-то нас не хватило – немножко надломил быстро пропущенный во втором тайме гол.

- В обороне вы смотрелись очень неплохо, действуя быстро и за счёт этого регулярно успешно играя не опережениях и перехватах. А вот в атаке, показалось, как раз скорости и не хватало…

- Да, не хватило какого-то промежуточного паса, чтобы быстро переходить из обороны в атаку. В принципе, были неплохие моменты, где можно было выскочить в контратаку, но, к сожалению, сегодня это не получилось.

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- В центре поля очень здорово выглядел Погба, который был не так был заметен в первом матче…

- Конечно, здорово смотрелся. Не зря же человек стоит сто с лишним миллионов евро… Очень сильный индивидуально футболист, габаритный. Да все у них сильные – в том числе, и физически. Под два метра ростом… Честно, бороться с ними очень сложно…

- Еврокубковая кампания завершена. Что извлекли для себя самое ценное после противостояний с командами топ-уровня?

- Есть над чем работать, в первую очередь. Как индивидуально каждому, в том числе мне, так и всей команде в целом. Нельзя останавливаться в росте. Играть с такими соперниками можно, но для этого нужно ещё больше физических сил.