"Севилья" покупает экс-игрока "Шахтера" за 20 миллионов евро

Как передает Blasting News, уже этой зимой Адриано сможет надеть футболку "Севильи", перейдя в клуб во время зимнего трансферного окна. Согласно данным издания, "Милан" больше не нуждается в помощи этого форварда, поэтому на данный момент заинтересована в его продаже.

Кроме "Севильи" интерес к бразильцу также проявил и ряд китайских клубов. Известно, что испанский клуб может выделить для этого трансфера приблизительно 20 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне, Адриано провел на поле лишь 101 минуту в шести матчах. Автором голов он так и не стал.

Как сообщал "УРА-Информ", еще не до конца расставлены точки над "і" в деле о переходе капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в стан "Барселоны". Президент "горняков" признался, что примет любой выбор хорвата.