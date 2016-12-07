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Футбол
7 декабря 16, 18:53
Трансляция матча Лиги Европы Брага - Шахтер
Брага - Шахтер
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Где покажут матч Лиги Европы Брага - Шахтер.

В четверг, 8 декабря, в Португалии состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Брагой" и "Шахтером".

"Шахтер", решивший задачу выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места еще после четвертого тура, в матче с бывшей командой своего тренера Паулу Фонсеки может побороться за стопроцентный результат по набранным очкам в группе. "Брага", которая сейчас имеет в своем активе шесть очков, выйдет в 1/16 финала турнира в случае победы над "Горняками" или если в параллельном матче с "Коньяспором" не выиграет "Гент", который сейчас отстает от португальского клуба на один балл.

Сможет ли "Шахтер" добыть шестую победу на групповом этапе Лиги Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 2 и Украина. Начало матча в 18:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Брага" - "Шахтер" будут проводить:

Португалия - SIC 
Испания - beIN Sports Connect España 
Франция - beIN Sports MAX 8 
Германия - TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland 
Венгрия - Digi Sport 3 Hungary 
Хорватия - Klik SPORT 
США - Fox Soccer 2GO USA 
Канада - TSN GO

Напомним, что в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы "Шахтер" во Львове одержал победу над "Брагой" со счетом 2:0.
UA-Football
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