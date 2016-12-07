Трансляция матча Лиги Европы Брага - Шахтер

В четверг, 8 декабря, в Португалии состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Брагой" и "Шахтером".

"Шахтер", решивший задачу выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места еще после четвертого тура, в матче с бывшей командой своего тренера Паулу Фонсеки может побороться за стопроцентный результат по набранным очкам в группе. "Брага", которая сейчас имеет в своем активе шесть очков, выйдет в 1/16 финала турнира в случае победы над "Горняками" или если в параллельном матче с "Коньяспором" не выиграет "Гент", который сейчас отстает от португальского клуба на один балл.

Сможет ли "Шахтер" добыть шестую победу на групповом этапе Лиги Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 2 и Украина. Начало матча в 18:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Брага" - "Шахтер" будут проводить:

Испания - beIN Sports Connect España

Франция - beIN Sports MAX 8

Германия - TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland

Венгрия - Digi Sport 3 Hungary

Хорватия - Klik SPORT

США - Fox Soccer 2GO USA