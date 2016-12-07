Победа Динамо над Бешикташем: Анализ еврорейтинга

"Динамо" - единственная украинская команда, которая не пропустила ни одного розыгрыша еврокубков со времен независимости Украины. За 25 сезонов киевляне провели на международной арене 225 матчей, в которых одержали 86 побед, 56 раз сыграли вничью и 83 раза проиграли.

В Лиге чемпионов это была 22-я кампания "Динамо" как представителя самостоятельного украинского футбола. С 22-х стартов киевляне семнадцать раз проходили (автоматически или через сито квалификации) в групповой этап Лиги чемпионов. Соответственно, четыре раза киевляне терпели неудачу на стадии квалификации и однажды вылетели на этапе 1/16-й финала, - когда турнир предусматривал две предыдущих стадии перед групповым этапом.

С семнадцати заходов в группу Лиги чемпионов лишь четыре завершились выходом киевлян в плей-офф. В процентах это - 23,53. Еще четыре раза "Динамо" переходило из группы Лиги чемпионов в плей-офф Кубка УЕФА / Лиги Европы.

В среднем киевляне набирали по 6,41 очков за групповой этап. В 102-х матчах группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" одержало 29 побед, 23 раза сыграло вничью и 50 раз проиграл. Общий счет - 126:150.

Нынешняя неудача в групповом этапе евротурнира стала для "Динамо" десятой в своем роде. То есть, в десяти сезонах "Динамо" не смогло занять в группе Лиги Европы или Лиги чемпионов проходного места. Общий процент выходов в весну - 52,38. "Шахтер", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" имеют процент выхода в плей-офф лучший. "Ворскла", "Карпаты" и "Заря" – более низкий (поскольку в единственной своей попытке не смогли преодолеть групповой этап).

"Динамо" - лидер ассоциации по количеству принесенных в Таблицу коэффициентов очков - 243,5. Впрочем, средний показатель набора еврокоефициента у "Динамо" ниже, чем у "Шахтера" - 9,740 против 10,795. Рекорд "Динамо" по количеству набранных в одном сезоне евроочков - 22,5. Антирекорд - 0,5. Показатель в восемь баллов, который "Динамо" одержало в этом сезоне, является вторым худшим для киевлян показателем за последние одиннадцать лет. Меньше было в сезоне 2007/08 (5 баллов), столько же (8 баллов) - в сезонах 2009/10, 2011/12.

6:0 над "Бешикташем" - не самая крупная еврокубковая победа "Динамо". В сезоне 1998/99 имела место победа киевлян над "Бари Тауном" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом 8:0.

Фото - ФК "Динамо"