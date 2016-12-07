Динамо дома уничтожило Бешикташ (ФОТО, ВИДЕО)

Расклады перед заключительным, шестым, туром в группе В были таковыми — Бешикташ, в случае сегодняшней победы над киевским Динамо, а также ничьей в параллельной игре Бенфика — Наполи, занимал бы первое место в квартете. В случае ничейного исхода, подопечные Шенола Гюнеша должны были уповать на три очка португальцев в противостоянии с Партенопеи. Ну а поражение, забегая наперед, именно это и произошло с турецким грандом, оставляло Бешикташу текущую третью позицию в группе, и как итог — участие в раунде плей-офф Лиги Европы.













С Динамо, в свою очередь, было все намного проще — действующий чемпион Украины, еще за тур до окончания группового этапа, забронировал за собой четвертую позицию в квартете. Посему, для киевлян, игра против Бешикташа была лишь своеобразным шансом как можно громче хлопнуть дверью и окончательно не упасть в глазах собственных болельщиков, которые в этом сезоне и так уже натерпелись от своих кумиров в достатке — десять очков отставание в турнирной таблице от Шахтера, вышеупомянутое последнее место в группе Лиги Чемпионов, абсолютно неубедительная игра, которая подтверждается, мягко говоря, неудачными результатами... В общем, на игру против Бешикташа, команда Сергея Реброва выходила лишь с одной целью — одержать победу!













Старт встречи активнее провели хозяева поля — перекатывая мяч в центре, Динамо старалось доставить круглого как можно ближе к владениям Фабри, однако на первых минутах встречи, это у киевского коллектива не особо-то и получалось. Тем не менее, первый, по-настоящему, реальный шанс забить, подопечные Реброва сумели реализовать уже на девятой минуте — Беседин, с близкого расстояния замкнул пас от лицевой в исполнении Ярмоленко. Быстрый гол, несомненно, помог Динамо чувствовать себя на родном для себя стадионе несколько раскрепощеннее.













Гости, в свою очередь, ответили лишь на 22-й минуте, когда сразу три игрока Бешикташа не сумели замкнуть навес с фланга в исполнении Куарежмы. На 26-й минуте, турецкий коллектив упустил еще одну возможность сравнять счет в матче — Абубакар с острого угла пробил рядом с дальней штангой ворот Рудько. Как говорится, не забиваешь ты..., забивают тебе, еще и удаляют твоего игрока — на 28-й минуте игры, Бек получил от арбитра прямую красную карточку за нарушение правил в собственной штрафной на Дерлисе Гонсалесе. Как итог — пенальти, который, хоть и с особыми трудностями, но все-таки сумел реализовать Андрей Ярмоленко — 2:0 уже к 30-й минуте поединка, и плюс ко всему — Бешикташ играет вдесятером. Ну разве можно было представить лучшее развитие матча для Динамо Киев против турецкого гранда, вряд ли...













Не успели футболисты Бешикташа прийти в себя, как уже спустя две минуты после гола Ярмоленко, Буяльский отправил третий мяч в сетку ворот голкипера гостей — Фабри ошибся при выносе круглого из своей штрафной, чем с особым удовольствием и воспользовался Виталий, который с линии штрафной спокойно перекинул вратаря турок, сделав таким образом счет на табло 3:0 в пользу Динамо. Продолжили добивать своего оппонента игроки хозяев поля уже в компенсированное к первому тайму время — Дерлис Гонсалес, получив пас от Ярмоленко, пробил с линии штрафной в противоход Фабри, мяч рикошетом от оборонца гостей полетел точно по назначению. 4:0 — именно с таким счетом команды ушли на перерыв!













Старт второй половины игры ознаменовался нереализованным выходом один на один Буяльского с вратарем Бешикташа — центрхав Динамо, с близкого расстояния не смог переиграть Фабри, который, в свою очередь, удачно сократил угол обстрела для футболиста хозяев поля.













56-я минута — и Бешикташ уже вдевятером — Абубакар за слишком бурное поведение получил от судьи вторую желтую, а вместе с ней и автоматически красную карточку. Не прошло и пяти минут, как Динамо отправило пятый гвоздь в ворота своего соперника — Сидорчук, с пределов штрафной, пробил в самый угол ворот Бешикташа. Окончательный счет на табло установил вышедший на замену Мораес — бразильский легионер Динамо удачно сыграл на добивании после того, как кипер гостей отразил удар с близкого расстояния в исполнении Ярмоленко.













6:0 — Динамо в родных стенах деклассирует Бешикташ, добывая таким образом свою первую, впрочем и последнюю, победу на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Как итог — в активе команды Сергея Реброва, после шести сыгранных матчей, пять набранных баллов, в то время, как у турок лишь на два пункта больше. Победа — всегда приятно, особенно с таким счетом, но может так стоило играть несколько раньше...





















Динамо — Бешикташ 6:0





Голы: Беседин, 9, Ярмоленко, 30 (пен.), Буяльский, 32, Гонсалес, 45+2, Сидорчук, 60, Мораес, 77





Динамо: Рудько — Бурда, Хачериди, Вида, Антунеш — Буяльский, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66) — Ярмоленко, Беседин (Мораес, 77), Гонсалес (Цыганков, 69)





Бешикташ: Фабри — Бек, Фильо, Тошич, Адриано – Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон – Куарежма (Фрай, 70), Озякуп, Шахан (Генул, 46) — Абубакар





Предупреждения: Бурда – Озякуп, Абубакар, Адриано





Удаления: Бек, 29, Абубакар, 56







