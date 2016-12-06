У Реала уже запросили фотосессию с Роналду с Золотым мячом

Французский журнал France Football уведомил "Реал", что обладателем "Золотого мяча" в 2016 году станет нападающий мадридского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду, уверяет издание Mundo Deportivo.

Такой вывод источник делает исходя из того, что журналисты France Football уже получили разрешение "Реала" на фотосессию с Криштиану для обложки журнала и интервью с ним. Официально обладатель "Золотого мяча" по версии France Football будет назван 12 декабря.

Напомним, что в этом году Роналду в третий раз выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Летом сборная Португалии, в которой 31-летний игрок был капитаном, победила на чемпионате Европы.



